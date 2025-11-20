Kermesse guitare Place des Jacobins Le Mans

Kermesse guitare

Place des Jacobins Le Scarron Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 20:30:00

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

L’ensemble de guitares c’est un concert avec des mots. Sur l’échec mais pas que. Quatre guitares, une batterie, ça peut jouer fort mais doucement aussi. Des pièces écrites, parfois, mais également improvisées, de temps à autre. Ça chante et ça parle presque successivement. Avec le cœur, souvent, c’est un objet sincère. Monté de toute pièce avec l’énergie du rock et la délicatesse d’un pas hésitant sur un parterre de non-sens. .

Place des Jacobins Le Scarron Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr

