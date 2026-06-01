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Kermesse Leuhan

Kermesse Leuhan samedi 20 juin 2026.

Adresse : Stade municipal

Ville : 29390 Leuhan

Département : Finistère

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Leuhan

Kermesse

Stade municipal Leuhan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Kermesse de L’APE de Leuhan, les écureuils

Au stade municipal le samedi 20 juin 2026 à partir de 13h

> spectacle des enfants
> concours de tirs au but
> tombola: de nombreux lots à gagner dont 1 séjour d’une semaine pour 4 personnes
> stands et animations
> buvette et restauration   .

Stade municipal Leuhan 29390 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Kermesse Leuhan a été mis à jour le 2026-05-28 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou

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