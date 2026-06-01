Kermesse Leuhan
Kermesse Leuhan samedi 20 juin 2026.
Leuhan
Kermesse
Stade municipal Leuhan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Kermesse de L’APE de Leuhan, les écureuils
Au stade municipal le samedi 20 juin 2026 à partir de 13h
> spectacle des enfants
> concours de tirs au but
> tombola: de nombreux lots à gagner dont 1 séjour d’une semaine pour 4 personnes
> stands et animations
> buvette et restauration .
Stade municipal Leuhan 29390 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Kermesse Leuhan a été mis à jour le 2026-05-28 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
À voir aussi à Leuhan (Finistère)
- Rando Henchou Koz VTT Leuhan 14 juin 2026