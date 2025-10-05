Kermesse Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire

Kermesse Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire samedi 13 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-13 20:00 –

Gratuit : non de 11€ à 25€ à partir de 12 ans En famille, Adulte

Kermesse, collectif La Cabale“Le monde est en crise, et nous sommes nés dedans. C’est a nous de le changer… Et si on commencait par une chenille ?”Faire la chenille tous ensemble. Le projet est simple, pourtant ce rituel festif suscite la controverse : honte, mépris, euphorie… Le sujet est assez idiot et profond pour intéresser les neuf comédiens et comédiennes du collectif La Cabale, qui cultivent une savante idiotie. Avec Kermesse, ils rapprochent la danse des canards et Pina Bausch, la fête des langoustines de Locmiquélic et la cour d’honneur d’Avignon. Une comédie qui ose le ridicule pour réconcilier la société. Jubilatoire !

Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire 44980

02 40 68 16 39 http://www.sainte-luce-loire.com billetterie@sainte-luce-loire.com https://billetterie.seetickets.fr/kermesse-theatre-theatre-ligeria-sainte-luce-sur-loire-13-decembre-2025-css5-villedesaintelucesurloire-pg101-ri11116113.html