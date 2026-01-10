Kermesse Marlenheim

Kermesse 2 a rue de l'Usine Marlenheim 2026-04-11

Kermesse Marlenheim samedi 11 avril 2026.

Kermesse

2 a rue de l’Usine Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-11 15:00:00
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

Samedi 11 avril 2026 à 15h Kermesse à la salle Culturelle Les Roseaux de Marlenheim.
Restauration et tartes flambées en soirée.
Organisé par les Scouts de Marlenheim. 0  .

2 a rue de l’Usine Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 42 02 35 30 

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English :

L’événement Kermesse Marlenheim a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

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