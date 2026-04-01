Kermesse médiévale Luzech
Kermesse médiévale Luzech dimanche 12 avril 2026.
Luzech
Kermesse médiévale
Grande Rue de la Ville Luzech Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 10:30:00
fin : 2026-04-12 17:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Animations pour petits et grands autour de jeux médiévaux, organisées par l'association La Trincade.
Animations pour petits et grands autour de jeux médiévaux, organisées par l'association La Trincade.
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Grande Rue de la Ville Luzech 46140 Lot Occitanie assolatrincade@gmail.com
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English :
Animations for young and old around medieval games, organized by the association La Trincade.
L’événement Kermesse médiévale Luzech a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Cahors Vallée du Lot
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