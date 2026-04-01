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Kermesse médiévale Luzech

Kermesse médiévale Luzech

Kermesse médiévale Luzech dimanche 12 avril 2026.

Adresse : Grande Rue de la Ville

Ville : 46140 Luzech

Département : Lot

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : Gratuit

Luzech

Kermesse médiévale

Grande Rue de la Ville Luzech Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 10:30:00
fin : 2026-04-12 17:00:00

Date(s) :
2026-04-12

Animations pour petits et grands autour de jeux médiévaux, organisées par l'association La Trincade.

Animations pour petits et grands autour de jeux médiévaux, organisées par l'association La Trincade.

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Grande Rue de la Ville Luzech 46140 Lot Occitanie   assolatrincade@gmail.com

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English :

Animations for young and old around medieval games, organized by the association La Trincade.

L’événement Kermesse médiévale Luzech a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Cahors Vallée du Lot

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