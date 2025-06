KERMESSE MÉDIÉVALE Saint-Chinian 2 juillet 2025 07:00

Hérault

KERMESSE MÉDIÉVALE MAIRIE Saint-Chinian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-02

fin : 2025-07-02

Date(s) :

2025-07-02

Kermesse médiévale

de 15h00 à 16h30 enfants niveau élémentaire sur inscription

de 17h00 à 18h00 enfants niveau maternelle sur inscription

Divertissez-vous avec nos jeux d’adresse et de réflexion. Qui gagnera sa place de chevalier ou gente dame 2025 ?

MAIRIE

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 6 40 63 91 61

English :

Medieval fair

3:00 pm to 4:30 pm: elementary school children registration required

5:00 pm to 6:00 pm: kindergarten children registration required

Enjoy our games of skill and reflection. Who will win the knight or lady 2025?

German :

Mittelalterliche Kirmes

von 15.00 bis 16.30 Uhr: Kinder Grundstufe mit Anmeldung

17.00 bis 18.00 Uhr: Kinder der Vorschulstufe nach Anmeldung

Unterhalten Sie sich mit unseren Geschicklichkeits- und Denkspielen. Wer gewinnt seinen Platz als Ritter oder Dame 2025?

Italiano :

Fiera medievale

15.00-16.30: bambini delle scuole elementari iscrizione obbligatoria

dalle 17.00 alle 18.00: bambini della scuola materna iscrizione obbligatoria

Divertitevi con i nostri giochi di abilità e riflessione. Chi si aggiudicherà il posto di cavaliere o di dama 2025?

Espanol :

Feria medieval

de 15.00 a 16.30 h: niños de primaria inscripción obligatoria

de 17.00 a 18.00 h: niños de guardería inscripción obligatoria

Disfrute de nuestros juegos de habilidad y reflexión. ¿Quién ganará su puesto como caballero o dama 2025?

L'événement KERMESSE MÉDIÉVALE Saint-Chinian a été mis à jour le 2025-06-21