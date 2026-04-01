Kermesse Paroissale Gaas
Kermesse Paroissale Gaas samedi 18 avril 2026.
Gaas
Kermesse Paroissale
Eglise de Gaas Gaas Landes
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 18:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Samedi 18 avril à Gaas (Uzès), c’est la kermesse ! Messe à 18h, apéro offert, puis repas (cochon de lait, 18€/10€ kids) et animations. Inscrivez-vous avant le 12 avril 06 28 19 29 61.
Samedi 18 avril à Gaas (Uzès), c’est la kermesse ! Messe à 18h, apéro offert, puis repas (cochon de lait, 18€/10€ kids) et animations. Inscrivez-vous avant le 12 avril 06 28 19 29 61. .
Eglise de Gaas Gaas 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 20 60
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English : Kermesse Paroissale
Saturday April 18 in Gaas (Uzès), it’s fair day! Mass at 6pm, aperitif offered, followed by a meal (cochon de lait, 18?/10? kids) and entertainment. Register before April 12: 06 28 19 29 61.
L’événement Kermesse Paroissale Gaas a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Pays d’Orthe et Arrigans