Kermesse paroissiale deuxième journée Sainte-Engrâce
Kermesse paroissiale deuxième journée Sainte-Engrâce samedi 23 mai 2026.
Sainte-Engrâce
Kermesse paroissiale deuxième journée
Église Sainte-Engrâce Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
À l’occasion de la traditionnelle kermesse paroissiale, vous êtes invités à Sainte-Engrâce.
À la sortie de la messe, en fin d’après-midi, des pâtisseries seront mises en vente et vous aurez la possibilité de retirer les repas à emporter réservés pour ce soir-là. Voici le détail du traditionnel menu kermesse jambon, pâté, poule farcie ou paëlla, fromage, tarte aux pommes. Réservations avant le 15 mai. .
Église Sainte-Engrâce 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 01 32
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English : Kermesse paroissiale deuxième journée
L’événement Kermesse paroissiale deuxième journée Sainte-Engrâce a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Pays Basque
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