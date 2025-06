Kermesse paroissiale Saint-Étienne-de-Baïgorry 6 juillet 2025 10:30

Pyrénées-Atlantiques

Kermesse paroissiale Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 10:30:00

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-06

9h, messe à Irouléguy. 10h30, église messe.

12h , salle Plaza Xoko apéritif et repas animé (sur réservation avant le 1er juillet).

16h, animation pour tous, jeux pour enfants, roue de la fortune.

17h, talo ta xingar.

Menu Filet de truite au beurre blanc, filet de porc à la crème, pommes grenailles et haricots verts, fromage de brebis, tarte aux pommes, café et digestif, vins rouge et rosé.

Que cette journée de la fête paroissiale soit une occasion de rencontres, d’échanges, de joie et de solidarité entre générations ! N’hésitez pas à rejoindre l’équipe des bénévoles ! .

Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 18 83

English : Kermesse paroissiale

German : Kermesse paroissiale

Italiano :

Espanol : Kermesse paroissiale

L’événement Kermesse paroissiale Saint-Étienne-de-Baïgorry a été mis à jour le 2025-06-20 par Office de Tourisme Pays Basque