Tardets-Sorholus

Kermesse paroissiale troisième journée

Église Sainte-Lucie Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:30:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

À l’occasion de la traditionnelle kermesse paroissiale, vous êtes invités à Tardets.

À la sortie de la messe, des pâtisseries seront mises en vente et vous aurez la possibilité de retirer les repas à emporter réservés pour ce jour-là. Voici le détail du traditionnel menu kermesse jambon, pâté, poule farcie ou paëlla, fromage, tarte aux pommes. Réservations avant le 15 mai. .

Église Sainte-Lucie Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 01 32

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English : Kermesse paroissiale troisième journée

L’événement Kermesse paroissiale troisième journée Tardets-Sorholus a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Pays Basque