Kermesse Pont-de-Salars

Kermesse Pont-de-Salars mardi 11 novembre 2025.

Kermesse

Cité du Lac Pont-de-Salars Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-11-11

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-11

10h/12h et 13h30/17h Salle polyvalente. Organisé par l’EHPAD La Résidence du Lac. Exposition et vente des créations des résidents lors des ateliers.

Cité du Lac Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 84 81

English :

10h/12h and 13h30/17h Salle polyvalente. Organized by EHPAD La Résidence du Lac. Exhibition and sale of residents? creations from workshops.

German :

10h/12h und 13h30/17h Mehrzweckhalle. Organisiert vom Altersheim La Résidence du Lac. Ausstellung und Verkauf von Kreationen, die von den Bewohnern während der Workshops angefertigt wurden.

Italiano :

ore 10.00/12.00 e 13.30/5.00 Sala polivalente. Organizzato da EHPAD La Résidence du Lac. Esposizione e vendita delle creazioni realizzate dai residenti durante i laboratori.

Espanol :

10h/12h y 13h30/17h Sala polivalente. Organizado por EHPAD La Résidence du Lac. Exposición y venta de creaciones realizadas por los residentes durante los talleres.

