KERMESSE PROTESTANTE Sainte-Croix-Vallée-Française

KERMESSE PROTESTANTE Sainte-Croix-Vallée-Française dimanche 3 août 2025.

KERMESSE PROTESTANTE

Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – 17 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-03

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-08-03

Kermesse protestante annuelle avec un stand au marché, culte au Temple, tirage de la tombola et aligot géant (sur réservation).

Eglise Protestante Unie organise sa kermesse annuelle à Ste Croix Vallée Française !

9h 13h Stand au marché Vente des gâteaux, tartes salées et sucrées, confitures et tisanes. Si vous souhaitez participer tous les plats et mets sont bienvenus ! (Les apporter directement au stand)

17h Culte au Temple

18h Tirage de la tombola

19h15 Apéritif au Rond suivi d’aligot géant ! Sur réservation au 06 84 23 32 67 (17 € adultes, 10€ enfants moins de 10 ans). Possibilité à emporter. Pensez à amener vos assiettes, verres et couverts ! .

Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 84 23 32 67

English :

Annual Protestant fair with market stall, service in the Temple, tombola draw and giant aligot (reservation required).

German :

Jährliche protestantische Kermesse mit einem Stand auf dem Markt, Gottesdienst im Tempel, Ziehung der Tombola und Riesenaligot (mit Reservierung).

Italiano :

Fiera protestante annuale con bancarelle, servizio al Tempio, tombola e aligot gigante (su prenotazione).

Espanol :

Feria protestante anual con puesto de mercado, servicio religioso en el Templo, sorteo de una tómbola y aligot gigante (es necesario reservar).

L’événement KERMESSE PROTESTANTE Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2025-07-29 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère