Kermesse Romanswiller
Kermesse Romanswiller samedi 27 juin 2026.
Romanswiller
Kermesse
5 Lieu-Dit Vogesia Romanswiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27 10:45:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Samedi 27 juin 2026 spectacle des enfants de l’école des 10h45 et kermesse jusqu’à 17h30. 0 .
5 Lieu-Dit Vogesia Romanswiller 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 42 33 ce.0671316S@ac-strasbourg.fr
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English :
L’événement Kermesse Romanswiller a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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