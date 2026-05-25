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Kermesse Romanswiller

Kermesse Romanswiller

Kermesse Romanswiller samedi 27 juin 2026.

Adresse : 5 Lieu-Dit Vogesia

Ville : 67310 Romanswiller

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 10:45:00

Tarif : 0

Romanswiller

Kermesse

5 Lieu-Dit Vogesia Romanswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27 10:45:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Samedi 27 juin 2026 spectacle des enfants de l’école des 10h45 et kermesse jusqu’à 17h30. 0  .

5 Lieu-Dit Vogesia Romanswiller 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 42 33  ce.0671316S@ac-strasbourg.fr

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English :

L’événement Kermesse Romanswiller a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

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