Allier

Kermesse Stade de St Germain de Salles Saint-Germain-de-Salles Allier

13 juillet 2025 11:00

fin : 2025-07-13

2025-07-13

La dimanche 13 juillet 2025, Saint‑Germain‑de‑Salles vit au rythme de la kermesse, organisée par le FC SGS au stade Pierre Thivat dès 14h30. Jeux, animations équestres, retraite aux flambeaux à 21h15, feu d’artifice à 22h15.

Stade de St Germain de Salles

Saint-Germain-de-Salles 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 77 71 64

English :

On Sunday, July 13, 2025, Saint-Germain-de-Salles will be alive to the rhythm of the fair, organized by the FC SGS at the Pierre-Thivat stadium from 2:30pm. Games, equestrian entertainment, torchlight procession at 9:15pm, fireworks at 10:15pm.

German :

Am Sonntag, den 13. Juli 2025, findet in Saint?Germain?de?Salles ab 14:30 Uhr eine Kirmes statt, die vom FC SGS im Stadion Pierre?Thivat organisiert wird. Spiele, Reitanimationen, Fackelzug um 21.15 Uhr, Feuerwerk um 22.15 Uhr.

Italiano :

Domenica 13 luglio 2025, Saint-Germain-de-Salles si animerà al ritmo della fiera, organizzata dall’FC SGS allo stadio Pierre-Thivat a partire dalle 14.30. Giochi, animazione equestre, fiaccolata alle 21.15, fuochi d’artificio alle 22.15.

Espanol :

El domingo 13 de julio de 2025, Saint-Germain-de-Salles vivirá al ritmo de la feria, organizada por el FC SGS en el estadio Pierre-Thivat a partir de las 14.30 horas. Juegos, animaciones ecuestres, desfile de antorchas a las 21:15 y fuegos artificiales a las 22:15.

