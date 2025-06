Kermesse Saint-Pierre-Bénouville 29 juin 2025 14:30

Seine-Maritime

Kermesse Impasse des Chênes Saint-Pierre-Bénouville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-29 14:30:00

fin : 2025-06-29 19:00:00

Date(s) :

2025-06-29

Venez profiter de la kermesse organisée par le Foyer Rural !

Découvrez les différents stands pour amuser petits et grands et participez à la loterie jambon, volailles, lot barbecue, électroménagers, filets garnis !…tirage à 18h30.

Les écuries de Grâce seront présentes pour leur spectacle annuel à 15h30 sur le thème ‘dessins animés’.

Tout l’après-midi, venez profiter des structures gonflables pour les enfants de 3 à 12 ans (gratuit !) et baby foot à disposition.

Buvette et crêpes.

Venez profiter de la kermesse organisée par le Foyer Rural !

Découvrez les différents stands pour amuser petits et grands et participez à la loterie jambon, volailles, lot barbecue, électroménagers, filets garnis !…tirage à 18h30.

Les écuries de Grâce seront présentes pour leur spectacle annuel à 15h30 sur le thème ‘dessins animés’.

Tout l’après-midi, venez profiter des structures gonflables pour les enfants de 3 à 12 ans (gratuit !) et baby foot à disposition.

Buvette et crêpes. .

Impasse des Chênes

Saint-Pierre-Bénouville 76890 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 30 99 foyerrural.stpierrebenouville@gmail.com

English : Kermesse

Come and enjoy the fair organized by the Foyer Rural!

Discover the various stalls to entertain young and old alike, and take part in the lottery: ham, poultry, barbecue prizes, household appliances, stuffed nets!…draw at 6.30pm.

Les écuries de Grâce will be on hand for their annual ‘cartoon’ show at 3.30pm.

All afternoon, come and enjoy the inflatables for children aged 3 to 12 (free!) and table soccer.

Refreshments and crêpes.

German :

Kommen Sie und genießen Sie die vom Foyer Rural organisierte Kirmes!

Entdecken Sie die verschiedenen Stände, an denen sich Groß und Klein amüsieren können, und nehmen Sie an der Lotterie teil: Schinken, Geflügel, Grillgut, Elektrogeräte, Filet garnis!… Ziehung um 18:30 Uhr.

Der Reitstall « Les écuries de Grâce » wird um 15:30 Uhr seine jährliche Show mit dem Thema « Zeichentrickfilme » aufführen.

Den ganzen Nachmittag über gibt es Hüpfburgen für Kinder von 3 bis 12 Jahren (kostenlos!) und Tischfußball zur Verfügung.

Getränke und Crêpes.

Italiano :

Venite a godervi la fiera organizzata dal Foyer Rural!

Scoprite le varie bancarelle per intrattenere grandi e piccini e partecipate alla lotteria: prosciutto, pollame, premi per il barbecue, elettrodomestici, sacchetti!… estrazione alle 18.30.

Le scuderie Grâce saranno presenti con il loro spettacolo annuale alle 15.30 sul tema dei « cartoni animati ».

Per tutto il pomeriggio, potrete divertirvi con le strutture gonfiabili per bambini dai 3 ai 12 anni (gratuite!) e con il calcio balilla a disposizione.

Rinfresco e crêpes.

Espanol :

¡Ven a disfrutar de la feria organizada por el Foyer Rural!

Descubra los diferentes puestos para divertir a grandes y pequeños y participe en la lotería: jamón, aves de corral, premios de barbacoa, electrodomésticos, bolsas de botín… Sorteo a las 18.30 h.

A las 15.30 h, las caballerizas de Grâce ofrecerán su espectáculo anual sobre el tema de los dibujos animados.

Durante toda la tarde, disfrute de los hinchables para niños de 3 a 12 años (¡gratis!) y de los futbolines disponibles.

Refrescos y crepes.

L’événement Kermesse Saint-Pierre-Bénouville a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de Tourisme Terroir de Caux