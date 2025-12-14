Kermesse suivie d’un concert Centre d’animation et de loisirs Ornans
Kermesse suivie d’un concert Centre d’animation et de loisirs Ornans samedi 4 avril 2026.
Kermesse suivie d’un concert
Centre d’animation et de loisirs 1 Rue de la Corvée Ornans Doubs
Tarif : 13 – 13 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-04 22:00:00
Date(s) :
2026-04-04
L’association Toutes des Déesses organise une kermesse sur le thème L’amour de l’enfant envers leur maman suivie d’un concert le samedi 4 avril à partir de 10h.
Au programme
> de 10h à 17h animations enfants et adultes, vide dressing femmes et enfants
> de 14h à 16h30 chasse aux tampons
> 20h30 concert de TEMEO
Buvette et vente de crêpes sur place au profit de l’association Toutes des Déesses . .
Centre d’animation et de loisirs 1 Rue de la Corvée Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Kermesse suivie d’un concert
L’événement Kermesse suivie d’un concert Ornans a été mis à jour le 2026-03-17 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON