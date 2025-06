Kermesse Théâtre Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire 13 décembre 2025 20:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-13 20:00 – 21:30

Gratuit : non De 19€ à 25€ Tout public

Conviviale et festive, Kermesse est une comédie ne se refusant rien, côtoyant l’absurde et célébrant la culture populaire ! L’objectif est clair : briser le quatrième mur avec le public et pourquoi pas finir par danser, tous ensemble, La Chenille, loin des préjugés et de tout snobisme.Ici, pas d’interdits tant qu’on s’amuse ! Jouer la plaisanterie sous toutes ses couleurs, explorer jusqu’à l’excès, cultiver la folie : les neuf membres du jeune collectif La Cabale ont un goût prononcé pour la comédie façon Monty Python. Dans un tourbillon fou, les références de la Bande à Basile à Pina Bausch se télescopent, de L’École des fans au Masque et la plume, en passant par Philippe Katerine ou encore Nicole Croisille.L’ambiance est à la fête de village, aux pétards et aux confettis, aux déguisements XXL et décors en carton-pâte. Mais, l’air de rien, ce spectacle interroge la peur du ridicule, du regard de l’autre et de la nécessité de cultiver la légèreté pour vivre des moments de communion et de rire avec ceux que l’on aime tout comme avec de parfaits inconnus !Prix du Jury et du Public du Théâtre 13 / Jeunes metteurs en scène (2023)À partir de 12 ans

Théâtre Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire 44980

0228222424 https://www.theatre-carquefou.fr/programmation/saison-25-26/spectacle/kermesse