KERMESSE Vialas 1 juillet 2025 07:00

Lozère

KERMESSE Maison du Temps Libre Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-01

fin : 2025-07-01

Date(s) :

2025-07-01

L’association des parents d’élèves de Vialas vous invite à sa Kermesse.

De 16h à 19h: stands & animations

A partir de 19h pizza party! Sur inscription avant le mercredi 25 Juin

L’association des parents d’élèves de Vialas vous invite à la Kermesse Mardi 1er juillet 2025.

De 16h à 19h: stands & animations*

A partir de 19h pizza party! Sur inscription avant le mercredi 25 juin**

*activités sous la responsabilité des parents

**réservations à secretariat.ape.vialas@gmail.com ou auprès de Charline au 0631296570.

Offert aux enfants de l’école et leur famille (parents, fratrie) ainsi qu’à l’équipe enseignante et l’équipe du centre de loisirs, et ouvert à tous moyennant 10€/pers. .

Maison du Temps Libre

Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 6 31 29 65 70 secretariat.ape.vialas@gmail.com

English :

The Vialas parents’ association invites you to its Kermesse.

From 4pm to 7pm: stalls & entertainment

From 7pm: pizza party! Please register before Wednesday June 25

German :

Die Elternvereinigung von Vialas lädt Sie zu ihrer Kermesse ein.

Von 16 bis 19 Uhr: Stände und Animationen

Ab 19 Uhr: Pizza-Party! Anmeldung bis Mittwoch, den 25. Juni

Italiano :

L’associazione dei genitori di Vialas vi invita alla sua fiera.

Dalle 16:00 alle 19:00: bancarelle e intrattenimento

Dalle 19:00: pizza party! Si prega di iscriversi entro mercoledì 25 giugno

Espanol :

La asociación de padres Vialas te invita a su feria.

De 16:00 a 19:00: puestos y animaciones

A partir de las 19 h: ¡fiesta de la pizza! Inscríbete antes del miércoles 25 de junio

L’événement KERMESSE Vialas a été mis à jour le 2025-06-21 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère