Kermithon Matignon

Kermithon Matignon dimanche 5 octobre 2025.

Kermithon

Caserne des pompiers Matignon Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-05 09:15:00

fin : 2025-10-05 12:00:00

2025-10-05

L’amicale des Sapeurs Pompiers de la Côte d’Emeraude organise son événement sportif Le Kermithon.

Au choix 2 parcours trail

– 10km

– 21km

Ainsi qu’une randonnée pédestre de 10km.

Comme pour chaque édition l’association soutient une association oeuvrant pour le handicap. Cette année ça sera Quatre Vaulx Les Mouettes IME Saint Cast

Top départ donné au centre d’incendie et de secours de la côte d’émeraude, lieu dit « Le Houët » à Matignon. .

