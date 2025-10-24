KEROUE LECROIZ – LA CHAPELLE-LES TRINITAIRES Metz

KEROUE LECROIZ Début : 2026-01-23 à 20:30. Tarif : – euros.

Révélé à ses débuts avec Fixpen Sill pour la qualité technique de son rap, Keroué trouve rapidement sa place dans le Rap Français comme l’atteste le succès des trois albums du duo (qu’il forme avec vidji) sortis en 2016, 2017 et 2019 qui comptabilisent aujourd’hui plusieurs dizaines de millions d’écoutes.Depuis 2022, Keroué impulse un nouveau souffle à sa carrière avec les EP Eckmühl et CANDELA, et ses différents singles, dont 100K. Il y développe une écriture introspective où il présente ses réflexions sur le monde qui l’entoure, saupoudré d’égotrip bien senti et sur fond de trap mélodique.En 2024, Keroué sort l’EP SCOPE avec son ami de longue date JeanJass. Riche de sonorités new yorkaise aux samples et aux boucles brumeuses, ce projet offre au rappeur une parenthèse dans laquelle il retourne à son obsession initiale : celle de la rime et des tournures de phrases.

LA CHAPELLE-LES TRINITAIRES 12 Rue des Trinitaires – 57000 Metz 57