Keroué Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Keroué

Mercredi 18 février 2026 à partir de 20h. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 22.2 – 22.2 – 24.2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 20:00:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Le Makeda accueille le rappeur français Keroué

Révélé à ses débuts avec Fixpen Sill pour la qualité technique de son rap, Keroué trouve rapidement sa place dans le Rap Français comme l’atteste le succès des trois albums du duo (qu’il forme avec Vidji) sortis en 2016, 2017 et 2019 qui comptabilisent aujourd’hui plusieurs dizaines de millions d’écoutes. Depuis 2022, Keroué impulse un nouveau souffle à sa carrière avec les EP Eckmühl, CANDELA et Scope, et ses différents singles, dont 100K. Le fruit d’une carrière au long cours qui prend tout son sens sur RECORD. Plus qu’un premier album solo, RECORD raconte ainsi l’abnégation et la détermination d’un rappeur maintenant prêt à raconter son histoire. Celle d’un marathonien du rap français, qui, à force de longues nuits passées à travailler, progresser, tomber, se relever, et repousser ses limites, a fini par atteindre son objectif franchir sa propre ligne d’arrivée. .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@lemakeda.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Makeda welcomes French rapper Keroué

L’événement Keroué Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-10 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille