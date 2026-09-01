Kerry James Marshall. The Histories Musée d’Art Moderne de Paris PARIS

Informations pratiques

Organisée par la Royal Academy of Arts de Londres, et en collaboration avec la Kunsthaus de Zurich, l’exposition Kerry James Marshall : The Histories* présente soixante-dix œuvres, dont huit peintures inédites réalisées spécialement pour l’exposition.

Considéré comme l’un des peintres contemporains les plus influents, Kerry James Marshall est connu pour ses compositions monumentales qui donnent une place centrale aux personnes noires, élevant fréquemment le banal au rang d’épopée. En inscrivant ces figures dans des archétypes de l’histoire de l’art, l’artiste invite le spectateur à prendre la mesure de la puissance incontestable de leur présence. Kerry James Marshall aborde des thèmes tels que la traversée forcée des Africains réduits en esclavage vers les Amériques, l’héritage des mobilisations noires américaines comme les mouvements des droits civiques et du Black Power, sans jamais représenter directement la violence et l’aliénation. Son œuvre puise son inspiration aussi bien dans le canon établi par l’histoire de l’art occidental que dans d’autres formes d’expression visuelle issues de la culture populaire, notamment la peinture française du XIXe siècle, la culture contemporaine, l’Afrofuturisme, la bande dessinée, et la science-fiction.

Conçue avec le soutien de l’artiste, l’exposition a pour ambition de retracer plus de quatre décennies de sa carrière. Elle présente de nombreux cycles d’un travail qui se déploie principalement dans le champ de la peinture mais aussi à travers des gravures, des dessins et une sculpture, provenant de musées et de collections privées d’Amérique du Nord et d’Europe.

Le Musée d’Art Moderne de Paris met à l’honneur l’œuvre de Kerry James Marshall, poursuivant ainsi une série d’expositions monographiques pionnières en France consacrées aux artistes noirs américains, notamment Kara Walker (2007) et Jean-Michel Basquiat (2010). Kerry James Marshall travaille par séries et par cycles, comme en témoigne l’organisation chrono-thématique de l’exposition, qui présente onze groupes d’œuvres réalisées entre 1980 et aujourd’hui.

Le Musée d’Art Moderne de Paris présente du 18 septembre 2026 au 24 janvier 2027 la première exposition en France consacrée à l’artiste américain Kerry James Marshall (né en 1955 à Birmingham, Alabama, États-Unis).

Du vendredi 18 septembre 2026 au dimanche 24 janvier 2027 :

jeudi

de 10h00 à 21h30

mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

payant

De 0 à 17 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-18T13:00:00+02:00

fin : 2027-01-24T19:00:00+01:00

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Musée d’Art Moderne de Paris 11, avenue du Président Wilson 75016 PARIS



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