KERY JAMES – CENTRE CHARLIE CHAPLIN Vaulx En Velin

KERY JAMES – CENTRE CHARLIE CHAPLIN Vaulx En Velin samedi 29 novembre 2025.

KERY JAMES Début : 2025-11-29 à 20:00. Tarif : – euros.

Kery James revient en 2025 avec une nouvelle tournée acoustique : R.A.P. – Résistance, Amour, Poésie. Accompagné au piano et aux percussions par ses fidèles compagnons de scènes, il livre un concert intimiste, sans artifice, porté par la force de ses textes et la sincérité de son interprétation. Dix ans après de riches projets entre musique, théâtre et cinéma, il nous offre une performance où l’émotion, l’engagement et la poésie prennent toute leur place. Un moment suspendu, intense et nécessaire, à l’image d’un artiste majeur de la scène francophone.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CENTRE CHARLIE CHAPLIN . 69120 Vaulx En Velin 69