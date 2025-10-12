Kery James Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile Châteaurenard

Kery James Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile Châteaurenard dimanche 12 octobre 2025.

Kery James

Dimanche 12 octobre 2025 à partir de 20h.

Début du concert à 20h30. Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Début : Dimanche 2025-10-12 20:00:00

2025-10-12

Concert « Kery James » à la Rotonde.

Kery James :

Après dix années de riches projets dans la musique, le théâtre et le cinéma, Kery James revient pour nouvelle tournée acoustique intitulée R(résistance)A(amour)P(poésie).

Accompagné de ses fidèles compagnons de scènes au clavier et aux percussions, Kery James se dévoilera sans artifice dans une ambiance intimiste au service de sa plume et de sa voix profonde dont la poésie, le talent, la pertinence et la puissance émotionnelle du propos se hissent bien au-delà d’un simple registre musical.

Profondément animé par ses textes, Kery James fédère à chacune de ses dates son fervent public en habitant la scène avec son indéniable charisme. .

Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 27 79

English :

Kery James » concert at La Rotonde.

German :

Konzert « Kery James » in der Rotonde.

Italiano :

Concerto di « Kery James » a La Rotonde.

Espanol :

Concierto de « Kery James » en La Rotonde.

L’événement Kery James Châteaurenard a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence