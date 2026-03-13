Kery James Isha x Limsa d’Aulnay Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre Lyon 5e Arrondissement

Kery James Isha x Limsa d’Aulnay

Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement Rhône

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 20:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Le meilleur du rap français en une soirée, avec Kery James de retour gonflé à bloc et ISHA x LIMSA D’AULNAY qui prolongent l’aventure de leur diptyque Bitume Caviar.

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Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 32 00 00 contact@nuitsdefourviere.fr

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English :

The best of French rap in one evening, with Kery James back on top form and ISHA x LIMSA D?AULNAY continuing the adventure of their Bitume Caviar diptych.

L’événement Kery James Isha x Limsa d’Aulnay Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-13 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme