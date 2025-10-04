KERY JAMES – L’EMBARCADERE Aubervilliers

KERY JAMES Début : 2025-10-04 à 20:00. Tarif : – euros.

DARK SMILE TICKETS PRÉSENTE : KERY JAMESAprès dix années de riches projets dans la musique, le théâtre et le cinéma, dont plusieurstournées acoustiques et solidaires, Kery James revient pour une nouvelle tournée deconcerts acoustiques.Dans une formation acoustique, accompagné de ses fidèles compagnons de scènes auclavier et aux percussions, Kery James se dévoilera sans artifice dans une ambianceintimiste au service de sa plume et de sa voix profonde dont la poésie, le talent, lapertinence et la puissance émotionnelle du propos se hissent bien au-delà d’un simpleregistre musical.Profondément animé par ses textes, Kery James fédère à chacune de ses dates son ferventpublic en habitant la scène avec son indéniable charisme.Kery James revient en 2025 avec une nouvelle tournée acoustique intituléeR(résistance)A(amour)P(poésie)

L’EMBARCADERE 5 RUE EDOUARD POISSON 93300 Aubervilliers 93