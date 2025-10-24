Kery James Ferrières Martigues

Kery James Ferrières Martigues vendredi 24 octobre 2025.

Bouches-du-Rhône

Kery James Vendredi 24 octobre 2025 de 20h30 à 22h. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : Vendredi 2025-10-24

fin : 2025-10-24

2025-10-24

Figure majeure du hip-hop français depuis près de trente ans, Kery James ne cesse de surprendre. Son rap teinté d’un engagement ardent contre les inégalités s’inscrit dans une démarche humaniste, guidée par un optimisme pugnace.

Après dix années de riches projets musicaux, Kery James revient pour une nouvelle tournée de concerts acoustiques. Accompagné de ses fidèles compagnons de scène au clavier et aux percussions, Kery James se dévoile sans artifice dans une ambiance intimiste au service de sa plume, dont la poésie et la puissance se hissent bien au-delà du simple registre musical. Profondément animé par ses textes, Kery James fédère à chacune de ses dates un fervent public en habitant la scène avec sa voix profonde et son charisme saisissant. .

Ferrières 19 quai Paul Doumer

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 02 00 billetterie@les-salins.net

A major figure in French hip-hop for nearly thirty years, Kery James never ceases to amaze. His rap, tinged with a passionate commitment to fighting inequality, is part of a humanist approach, guided by a pugnacious optimism.

Kery James ist seit fast dreißig Jahren eine feste Größe im französischen Hip-Hop und überrascht immer wieder aufs Neue. Sein Rap, geprägt von leidenschaftlichem Engagement gegen Ungleichheit, ist Teil eines humanistischen Ansatzes und von kämpferischem Optimismus geprägt.

Figura di spicco dell’hip-hop francese da quasi trent’anni, Kery James non smette mai di sorprendere. Il suo rap, tinto di un ardente impegno nella lotta contro le disuguaglianze, si inserisce in un approccio umanista, guidato da un pugnace ottimismo.

Figura clave del hip-hop francés durante casi treinta años, Kery James no deja de sorprender. Su rap, impregnado de un apasionado compromiso con la lucha contra la desigualdad, se inscribe en un enfoque humanista, guiado por un optimismo combativo.

