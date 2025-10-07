Kery James R(résistance) A(amour) P(poésie) Joué-lès-Tours

Parc des Bretonnières Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 37 – 37 – 42.4 EUR

Début : Mardi 2025-10-07 20:30:00

Kery James revient pour une nouvelle tournée de concerts acoustiques.

Après dix années de riches projets dans la musique, le théâtre et le cinéma, dont plusieurs tournées acoustiques et solidaires, Kery James revient pour une nouvelle tournée de concerts acoustiques.

Dans une formation acoustique, accompagné de ses fidèles compagnons de scènes au clavier et aux percussions, Kery James se dévoilera sans artifice dans une ambiance intimiste au service de sa plume et de sa voix profonde dont la poésie, le talent, la pertinence et la puissance émotionnelle du propos se hissent bien au-delà d’un simple registre musical.

Profondément animé par ses textes, Kery James fédère à chacune de ses dates son fervent public en habitant la scène avec son indéniable charisme. 37 .

Parc des Bretonnières Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Kery James returns for a new acoustic concert tour.

After ten years of rich projects in music, theater and cinema, including several acoustic and solidarity tours, Kery James returns for a new acoustic concert tour.

German :

Kery James kehrt für eine neue Tournee mit Akustikkonzerten zurück.

Nach zehn Jahren reicher Projekte in Musik, Theater und Film, darunter mehrere akustische und solidarische Tourneen, kehrt Kery James für eine neue Tournee mit akustischen Konzerten zurück.

Italiano :

Kery James è tornata per un altro tour di concerti acustici.

Dopo dieci anni di ricchi progetti musicali, teatrali e cinematografici, tra cui diversi tour acustici e solidali, Kery James torna per un nuovo tour di concerti acustici.

Espanol :

Kery James vuelve para otra gira de conciertos acústicos.

Tras diez años de ricos proyectos en música, teatro y cine, incluidas varias giras acústicas y solidarias, Kery James vuelve para una nueva gira de conciertos acústicos.

