Kery James Salle Le Galet Saint-Martin-de-Crau

Kery James Salle Le Galet Saint-Martin-de-Crau samedi 11 octobre 2025.

Kery James

Samedi 11 octobre 2025 de 20h30 à 22h. Salle Le Galet Place François Mitterrand Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : 39 – 39 – 42 EUR

Début : 2025-10-11 20:30:00

fin : 2025-10-11 22:00:00

2025-10-11

Profondément animé par ses textes, Kery James fédère à chacune de ses dates son fervent public en habitant la scène avec son indéniable charisme.

Après 10 ans de riches projets dans la musique, le théâtre et le cinéma, Kery James revient pour une nouvelle tournée de concerts acoustiques, dans une ambiance intimiste. .

Salle Le Galet Place François Mitterrand Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 06 80 info@cdc-smc.fr

English :

Deeply inspired by his lyrics, Kery James federates his fervent public at every date, taking to the stage with his undeniable charisma.

German :

Kery James, der von seinen Texten zutiefst beseelt ist, vereint bei jedem seiner Auftritte sein begeistertes Publikum und bewohnt die Bühne mit seinem unbestreitbaren Charisma.

Italiano :

Profondamente ispirato dai suoi testi, Kery James unisce i suoi ferventi fan a ogni concerto, salendo sul palco con il suo innegabile carisma.

Espanol :

Profundamente inspirado por sus letras, Kery James une a sus fervientes seguidores en cada uno de sus conciertos, subiendo al escenario con su innegable carisma.

