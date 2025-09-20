Kes’ kon ekout ? Iffendic
Place des Marronniers Iffendic Ille-et-Vilaine
Début : 2025-09-20 11:00:00
fin : 2025-09-20 12:00:00
2025-09-20
Le samedi 20 septembre de 11h à 12h, la médiathèque d’Iffendic vous propose « Kes’kon ekout ? »
Au menu de ce Kes’ kon ekout ? Pourquoi j’écoute de la musique et ce que j’ai écouté de marquant ces 10 dernières années.
Public ado/adulte. .
Place des Marronniers Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 76 75
