Kes’ kon ekout ? Iffendic

Kes’ kon ekout ?

Place des Marronniers Iffendic Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

2025-09-20

Le samedi 20 septembre de 11h à 12h, la médiathèque d’Iffendic vous propose « Kes’kon ekout ? »

Au menu de ce Kes’ kon ekout ? Pourquoi j’écoute de la musique et ce que j’ai écouté de marquant ces 10 dernières années.

Public ado/adulte. .

Place des Marronniers Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 76 75

