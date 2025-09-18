Kes’ kon ékoute ? Iffendic
Kes’ kon ékoute ? Iffendic samedi 11 avril 2026.
Kes’ kon ékoute ?
1 Place des Marronniers Iffendic Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Le 11 avril à 10h, la médiathèque la Mosaïque des mots d’Iffendic vous propose une rencontre et une discussion autour de la musique.
Public ado/adulte.
Gratuit.
Sur réservation. .
1 Place des Marronniers Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 76 75
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Kes’ kon ékoute ? Iffendic a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Montfort Communauté