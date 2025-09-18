Kes’ kon ékoute ?

1 Place des Marronniers Iffendic Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Le 11 avril à 10h, la médiathèque la Mosaïque des mots d’Iffendic vous propose une rencontre et une discussion autour de la musique.

Public ado/adulte.

Gratuit.

Sur réservation. .

1 Place des Marronniers Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 76 75

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English :

L’événement Kes’ kon ékoute ? Iffendic a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Montfort Communauté