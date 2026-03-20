Keskili le tout petit Luc-la-Primaube
Keskili le tout petit Luc-la-Primaube samedi 4 avril 2026.
Keskili le tout petit
2 place du ségala Luc-la-Primaube Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Des histoires pour les 0-3 ans.
Prenez le temps et créer une bulle pour partager quelques histoires avec les tout petits.
Des lectures gratuites et ouvertes à tous sur réservation. .
2 place du ségala Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 99 67 mediatheque@luc-la-primaube.fr
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English :
Stories for 0-3 year olds.
L’événement Keskili le tout petit Luc-la-Primaube a été mis à jour le 2026-03-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)