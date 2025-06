Keskon écoute c’soir ? – 1ʳᵉ édition Punk Rock Place des Petites Halles Saint-Dizier

Keskon écoute c’soir ? – 1ʳᵉ édition Punk Rock 18 et 19 juillet Place des Petites Halles Haute-Marne

Gratuit – buvette et restauration sur place (payantes)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-18T18:30:00 – 2025-07-18T23:30:00

Fin : 2025-07-19T18:30:00 – 2025-07-19T23:30:00

La première édition du festival Keskon écoute c’soir ? vous donne rendez-vous les 18 et 19 juillet aux Petites Halles de Saint-Dizier pour deux soirées de musique live sur le thème du Punk Rock.

Le 18 juillet, The Unforgiven (duo acoustique) et Mac Guinness ouvriront les festivités.

Le 19 juillet, retrouvez So Tease et Back Fire pour une soirée explosive.

Un événement convivial, organisé par le « Lair of Play » et « Oh très très Bon », en partenariat avec la Ville de Saint-Dizier et l’UCB.

Buvette et restauration sur place !

Place des Petites Halles Rue Gambetta, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

Deux soirées de concerts punk rock en plein air à Saint-Dizier avec The Unforgiven, Mac Guinness, So Tease et Back Fire ! Concert Festival