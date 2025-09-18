Kes’kon ekout ? 35750 Iffendic

Kes’kon ekout ?

35750 1 place des Marronniers Iffendic Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Le samedi matin, la médiathèque d’Iffendic met la musique au centre de la table.

Un café, quelques croissants… et vos souvenirs en bande-son. Un air d’enfance. Un refrain d’adolescence.

Le tube des années 80 que vous chantez sous la douche.

Le groupe que vous défendez bec et ongles. On échange, on débat, on assume ses tubes secrets et on défend ses chefs-d’œuvre absolus.

Faites nous voyager à travers votre univers sonore.

Venez partager, écouter, découvrir. Parce que derrière chaque morceau, il y a une histoire.

Public ado/adulte. Gratuit. Sur réservation (02 99 09 76 75 ou mediatheque@iffendic.bzh) .

35750 1 place des Marronniers Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 76 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Kes’kon ekout ? Iffendic a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Montfort Communauté