KESSEL, LA LIBERTÉ À TOUT PRIX SERVICE CULTUREL Canet-en-Roussillon mardi 14 avril 2026.

KESSEL, LA LIBERTÉ À TOUT PRIX

SERVICE CULTUREL 3 rue Joseph Lafon Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Un portrait flamboyant de Kessel, l’écrivain aventurier, interprété par l’irrésistible Franck Desmedt.
SERVICE CULTUREL 3 rue Joseph Lafon Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie   culture@canetenroussillon.fr

English :

A flamboyant portrait of the adventurous writer Kessel, played by the irresistible Franck Desmedt.

German :

Ein flammendes Porträt des abenteuerlustigen Schriftstellers Kessel, dargestellt von dem unwiderstehlichen Franck Desmedt.

Italiano :

Un ritratto fiammeggiante di Kessel, scrittore avventuroso, interpretato dall’irresistibile Franck Desmedt.

Espanol :

Un retrato extravagante de Kessel, el escritor aventurero, interpretado por el irresistible Franck Desmedt.

