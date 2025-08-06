KESSEL, LA LIBERTÉ À TOUT PRIX SERVICE CULTUREL Canet-en-Roussillon
KESSEL, LA LIBERTÉ À TOUT PRIX SERVICE CULTUREL Canet-en-Roussillon mardi 14 avril 2026.
SERVICE CULTUREL 3 rue Joseph Lafon Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Début : 2026-04-14 20:30:00
fin : 2026-04-14 22:30:00
2026-04-14
Un portrait flamboyant de Kessel, l’écrivain aventurier, interprété par l’irrésistible Franck Desmedt.
SERVICE CULTUREL 3 rue Joseph Lafon Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie culture@canetenroussillon.fr
English :
A flamboyant portrait of the adventurous writer Kessel, played by the irresistible Franck Desmedt.
German :
Ein flammendes Porträt des abenteuerlustigen Schriftstellers Kessel, dargestellt von dem unwiderstehlichen Franck Desmedt.
Italiano :
Un ritratto fiammeggiante di Kessel, scrittore avventuroso, interpretato dall’irresistibile Franck Desmedt.
Espanol :
Un retrato extravagante de Kessel, el escritor aventurero, interpretado por el irresistible Franck Desmedt.
