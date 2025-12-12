KESSEL LA LIBERTE A TOUT PRIX – THEATRE LA BRUYERE Paris

KESSEL LA LIBERTE A TOUT PRIX Début : 2026-03-16 à 21:00. Tarif : – euros.

KESSELUn portrait flamboyant de Kessel, l’écrivain aventurier, interprété par l’irrésistible Franck Desmedt (Molière Meilleur Comédien 2018)Ce seul en scène raconte la vie hors du commun de l’écrivain, reporter et académicien Joseph Kessel. Exalté par la vie, par la beauté du monde, il a traversé le XXème siècle, dont il a été l’infatigable observateur. Il a vu les deux guerres mondiales de près, assisté en Irlande à la libération du joug anglais, trinqué avec des soldats russes en Sibérie en pleine révolution de 1917, assisté à la montée puis à la chute du nazisme, à la naissance d’Israël, pisté les trafiquants d’esclaves dans la Corne de l’Afrique, trinqué avec Edith Piaf, avec Humphrey Bogart, exploré des pays aussi reculés que l’était l’Afghanistan au milieu du siècle, découvert et importé en France les Alcooliques Anonymes… Le spectacle cherche à transmettre le souffle vital de cet homme extraordinaire, le tourbillon qu’a été sa vie.NOMINATIONS MOLIÈRES 2024 : MEILLEUR SEUL EN SCÈNEDistribution : Auteur(s) : Mathieu RannouArtiste(s) : Franck DesmedtMetteur en scène : Mathieu RannouMusique : Mathieu RannouCostumes : Virginie HLumières : Laurent BéalPour Tout publicThéâtre contemporainLangue : FrançaisDurée : 01h10Lieu : Théâtre Actuel La Bruyère 5 rue La Bruyère 75009 Paris01 48 74 76 99CRITIQUES PRESSE : TELERAMA : Un art du conte et de l’incarnation conjugués, qui produit une fascinante déflagration [sur scène]. Flamboyant. Il y a une magie Franck Desmedt. TTT LE FIGARO : Un spectacle écrit d’une plume enlevée et mis en scène avec maestria. Franck Desmedt triomphe à Paris ! LA PROVENCE : Remarquable et éblouissant. Stupéfiant d’authenticité. L’OFFICIEL DES SPECTACLES : Un seul en scène réjouissant mené par l’inspiré Franck Desmedt LE PARISIEN : Franck Desmedt nous fait revivre avec passion et talent ce destin exaltant. Bravo ! On est captivés. Coup de coeur. France TV INFO : Biopic théâtral, passionné et exotique, servi par Franck Desmedt qui incarne Kessel avec fougue. VSD : « Une véritable pépite »L’OBS : Un héros de notre temps…Franck Desmedt, fin diseur et excellent comédien. FRANCE 24 : « Franck Desmedt, virtuose du seul en scène »TOUTE LA CULTURE : Un spectacle grandiose qui vous emmènera loin. COUP DE THEATRE ! : « quel talent ! Absolument captivant »WEB THEATRE : « Un spectacle palpitant et instructif…Du grand art ! »AU BALCON.FR : Un moment rare ! Une prestation remarquable, un voyage passionnant, nous sommes happés, embarqués, séduits.

THEATRE LA BRUYERE 5 Rue La Bruyere 75009 Paris 75