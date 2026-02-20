Kesselfleisch Munchhausen

Kesselfleisch

75 rue du Rhin Munchhausen Bas-Rhin

Début : Samedi 2026-03-07 12:00:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Découvrez cette spécialité qui se dégustait autrefois en hiver dans chaque ferme.

Le groin de porc et la viande de tête sont considérés par beaucoup comme un met délicieux.Cette spécialité porte le nom de Kesselfleisch en alsacien, littéralement viande de chaudron . qui se mange avec du pain fait maison accompagné de raifort, gros sel , moutarde, oignons et de l’ ail.

Une spécialité qui se dégustait autrefois en hiver dans chaque ferme. Une alternative est également proposée soit 1/2 poulet + frites + salade verte. .

75 rue du Rhin Munchhausen 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 11 99 Francis.Baumann@wanadoo.fr

