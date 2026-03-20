Kestu Bouine Marçon
Kestu Bouine Marçon samedi 2 mai 2026.
Kestu Bouine
Marçon Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 14:00:00
fin : 2026-05-03 02:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Kestu Bouine
De 14h à 18h sur la
place du village marché de produits locaux, concert, spectacle de rue
et théâtre. Gratuit. De 17h à 2h à la salle des fêtes ateliers pour les
enfants, blind test, bar, restauration et concerts sur réservation .
Marçon 72340 Sarthe Pays de la Loire asso.mnambule@gmail.com
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English :
Kestu Bouine
L’événement Kestu Bouine Marçon a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Vallée du Loir