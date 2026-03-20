Kestu Bouine

Marçon Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:00:00

fin : 2026-05-03 02:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Kestu Bouine

De 14h à 18h sur la

place du village marché de produits locaux, concert, spectacle de rue

et théâtre. Gratuit. De 17h à 2h à la salle des fêtes ateliers pour les

enfants, blind test, bar, restauration et concerts sur réservation .

Marçon 72340 Sarthe Pays de la Loire asso.mnambule@gmail.com

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Kestu Bouine

L’événement Kestu Bouine Marçon a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Vallée du Loir