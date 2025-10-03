Keta Run Club Launch Party Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Keta Run Club Launch Party

Vendredi 3 octobre 2025 à partir de 20h. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-10-03 20:00:00

Le Makeda est heureux d’accueillir le premier concert du nouveau projet live de 2 artistes majeurs de la scène électronique marseillaise. KETA RUN CLUB est un duo queer techno punk incandescent formé par Mila Dietrich et Zenia Church.

Mila Dietrich, DJ et productrice incontournable de la scène techno française depuis dix ans, compose des morceaux à la croisée des genres portés par une énergie brute, des beats puissants et un sens mélodique profondément émotionnel.



À ses côtés, Zenia Church, chanteuse habitée passée par les groupes Swan Ink (techno rock) et Larme à Gauche (electro metal), injecte une voix transfigurée par l’autotune et la distorsion. Elle transforme chaque titre en performance vocale, oscillant entre chant, incantation et révolte.



KRC, c’est la collision de deux sensibilités radicales. Leur musique est massive, sombre et sensuelle. En live, l’énergie est frontale, sans filtre, nourrie d’une esthétique punk et queer où l’émotion n’est jamais édulcorée.

KRC ne fait pas de compromis iels brûlent tout. .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Le Makeda is delighted to host the first concert of the new live project by 2 major artists on the Marseilles electronic scene. KETA RUN CLUB is an incandescent queer techno punk duo formed by Mila Dietrich and Zenia Church.

German :

Das Makeda freut sich, das erste Konzert des neuen Live-Projekts von zwei wichtigen Künstlern der elektronischen Szene in Marseille zu veranstalten. KETA RUN CLUB ist ein glühendes Queer-Techno-Punk-Duo, das von Mila Dietrich und Zenia Church gegründet wurde.

Italiano :

Il Makeda è lieto di ospitare il primo concerto di un nuovo progetto live di due dei principali artisti elettronici di Marsiglia. KETA RUN CLUB è un incandescente duo queer techno punk formato da Mila Dietrich e Zenia Church.

Espanol :

Makeda se complace en acoger el primer concierto de un nuevo proyecto en directo de 2 de los artistas electrónicos más destacados de Marsella. KETA RUN CLUB es un incandescente dúo de techno punk queer formado por Mila Dietrich y Zenia Church.

