KEVIN BAGOT – LA NOUVELLE SEINE Paris

KEVIN BAGOT Début : 2026-01-10 à 18:00. Tarif : – euros.

KEVIN BAGOT EN RODAGEPour son premier solo à 35 ans, Kévin aborde avec humour et sincérité son bilan de mi-parcours de vie.La découverte de la paternité, ses peurs face aux responsabilités, la vie en couple après 10 ans de vie commune et cette drôle de sensation de devenir un adulte qui réserve avec joie un séjour à Center Parc.Entre anecdotes drôles et réfexions absurdes sur la vie d’un trentenaire qui tente de rester à fot, il nous invite à accepter qu’on est tous et toutes le raté d’un autre.En bonus, il livrera ses secrets pour survivre en société quand on s’appelle Kévin.

LA NOUVELLE SEINE Péniche, face 3 quai Montebello 75005 Paris 75