Kevin Doublé Quartet invite Geoffroy Tamisier – Festival South Town Jazz Place des Arènes Soustons

Informations pratiques

Soustons

Kevin Doublé Quartet invite Geoffroy Tamisier – Festival South Town Jazz

Place des Arènes Espace Culturel Roger Hanin Soustons Landes

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-27 21:00:00

fin : 2027-03-27

Date(s) :

2027-03-27

À la croisée du blues, du swing et du jazz vocal, Kévin Doublé s’affirme comme l’une des voix les plus singulières de la scène française

Kévin Doublé, chant, harmonica, guitare – Geoffroy Tamisier, trompette – Matthieu Naulleau, piano – Anthony Muccio, contrebasse – Gabor Turi, batterie

À la croisée du blues, du swing et du jazz vocal, Kévin Doublé s’affirme comme l’une des voix les plus singulières de la scène française. Récompensé par le Prix du Hot Club de France pour son album Blues in the Morning, il invite au South Town Jazz Festival le trompettiste Geoffroy Tamisier, figure incontournable du jazz contemporain. Portée par l’élégance de leurs univers et la complicité des musiciens, cette rencontre fait dialoguer tradition, sensibilité et créativité. Un concert raffiné où le swing et l’émotion se conjuguent avec naturel. .

Place des Arènes Espace Culturel Roger Hanin Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 52 62

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English : Kevin Doublé Quartet invite Geoffroy Tamisier – Festival South Town Jazz

%C0 At the crossroads of blues, swing, and vocal jazz, K%E9vin Doubl%E9 has established himself as one of the most distinctive voices on the French music scene

L’événement Kevin Doublé Quartet invite Geoffroy Tamisier – Festival South Town Jazz Soustons a été mis à jour le 2026-09-11 par OTI LAS