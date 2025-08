Kevin Doublé Quartet TI LICHOUS Nantes

Kevin Doublé Quartet TI LICHOUS Nantes mercredi 27 août 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-27 19:30 – 21:00

Gratuit : non

Kévin Doublé se passionne pour le Blues à l’âge de 15 ans et trouve ses maîtres en découvrant Sonny Terry, Muddy Waters, mais aussi Joe Williams ou encore Nat King Cole…Il multiplie depuis les aventures musicales, en jouant en duo avec Julien Brunetaud, Arnaud Fradin, Eric C ou en groupe avec Josh Miller et Le Swing Society.Il a notamment reçu le prix du « Hot club de France » pour son premier album « Blues in the morning » et posé son harmonica sur le Hit « Down the road » de C2C.Vidéo

TI LICHOUS Nantes 44200