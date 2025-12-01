Kévin Goeuriot en dédicace Maison de la Presse Saint-Mihiel
Kévin Goeuriot en dédicace Maison de la Presse Saint-Mihiel samedi 13 décembre 2025.
Kévin Goeuriot en dédicace
Maison de la Presse 7 Rue Notre-Dame Saint-Mihiel Meuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13 17:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Séance de dédicace de l’historien et écrivain Kévin Goeuriot, à propos de ses ouvrages consacrés à l’histoire de la Lorraine.Tout public
Maison de la Presse 7 Rue Notre-Dame Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 45 34 52 hvandenbliek@gmail.com
English :
Signing session with historian and writer Kévin Goeuriot, about his books on the history of Lorraine.
