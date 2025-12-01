Kévin Goeuriot en dédicace Maison de la Presse Saint-Mihiel

Kévin Goeuriot en dédicace

Maison de la Presse 7 Rue Notre-Dame Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 17:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Séance de dédicace de l’historien et écrivain Kévin Goeuriot, à propos de ses ouvrages consacrés à l’histoire de la Lorraine.Tout public

0 .

Maison de la Presse 7 Rue Notre-Dame Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 45 34 52 hvandenbliek@gmail.com

English :

Signing session with historian and writer Kévin Goeuriot, about his books on the history of Lorraine.

