Kevin Lazakis invite Gabe Zinq Le Baiser Salé Paris mercredi 12 novembre 2025.

Gabe Zinq est né dans la musique. C’est encouragé par sa famille qu’il commence son initiation musicale, d’abord par le piano, puis la batterie et c’est à la guitare qu’il trouve enfin sa place. A l’âge de 14 ans, il a la chance de faire ses premières expériences professionnelles en tournée avec sa mère, Dee Dee Bridgewater, lors de son projet « Red Earth: A Malian Journey ». C’est à cette époque que Gabe, alors qu’il est entouré d’un collectif de musiciens impressionnants, comprend qu’il a trouvé sa vocation. Après plusieurs années de tournée sur divers projets, Gabe intègre Berklee College of Music, à Boston, pour élargir ses influences et approfondir son expérience de la musique. Il se retrouve en immersion dans une communauté musicale de haut talent où il aura notamment la chance de travailler en collaboration avec John Blackwell, Lenny Stallworth ou encore Theo Croker. Riche de toutes ces rencontres, il rentre en France pour se concentrer sur son projet personnel, ZinQ. Projet qui veut marier et transcender les influences musicales qui l’accompagnent désormais. Récemment, il a eu l’opportunité de se produire en première partie de deux légendes : George Benson puis Roy Ayers ainsi que China Moses.

Ses inspirations vont de Jimi Hendrix, Sly Stone, Prince jusqu’à George Duke, Miles Davis, Thundercat, Anderson Paak avec des allures Hip-Hop dans la vague de J Dilla. Pour ce projet, il se retrouve à la basse, chant et compositions. Il a terminé l’écriture de l’album et vient d’enregistrer les deux premiers titres (singles) « Do Right Man » et « Ready » qui sont actuellement disponibles sur les plateformes streaming. »

Le mercredi 12 novembre 2025

de 21h00 à 23h30

payant Tarif sur place : 25 EUR

Tarif Web : 18 EUR

Tarif Jeunes : 10 EUR

Tarif Adhérents : 13 EUR Public jeunes et adultes.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

