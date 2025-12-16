Kevin Levy : Cocu Cité des Congrès Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-06 20:30 –

Gratuit : non 29 € à 40 € 29 € à 40 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/kevin-levy-cocu.html Tout public

One man show Kevin Levy apprend qu’il est cocu après 9 ans de relation.À travers son spectacle, il va devoir trouver les mots pour soigner ses maux. Seul en scène, il raconte son histoire, mêlant sketch, stand-up, danse, musique et impro. Kevin porte également un regard sur la société actuelle, les aberrations politiques, la qualité des textes de nos chansons, etc… Bref, Kevin transforme son histoire d’amour en histoire d’humour et comprend qu’avoir été cocu est sa plus grande chance. La chance du cocu. Représentation dans l’auditorium 800

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/kevin-levy-cocu.html



Afficher la carte du lieu Cité des Congrès et trouvez le meilleur itinéraire

