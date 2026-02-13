Kevin Levy Cocu | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Début : 2026-04-09 20:30:00
fin : 2026-04-09 22:00:00
2026-04-09 2026-04-10
Venez voir Kevin Levy dans son spectacle Cocu le jeudi 9 ou le vendredi 10 avril à 20h30 à la Comédie des Volcans.
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr
English :
Come and see Kevin Levy in his show Cocu on Thursday 9th or Friday 10th April at 8.30pm at the Comédie des Volcans.
