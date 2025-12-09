Kevin Levy, « Cocu » Théâtre 100 Noms Nantes

Kevin Levy, « Cocu » Théâtre 100 Noms Nantes mardi 9 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-09 20:15 – 21:35

Gratuit : non De 19 € à 30 € Tout public

Kevin Levy apprend qu’il est cocu après 9 ans de relation.À travers son spectacle, il va devoir trouver les mots pour soigner ses maux.Seul en scène, il raconte son histoire, mêlant sketch, stand-up, danse, musique et Impro. Kevin porte également un regard sur la société actuelle, les aberrations politiques, la qualité des textes de nos chansons, etc…Bref, Kevin transforme son histoire d’amour en histoire d’humour et comprend qu’avoir été cocu est sa plus grande chance.La chance du cocu.Durée : 1h20Réservations :- theatre100noms.com- à la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au samedi de 16h à 18h)- 02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com

Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/ 02 28 200 100 https://theatre100noms.com/