Kevin Levy : Cocu Théâtre 100 Noms Nantes

Kevin Levy : Cocu Mardi 9 décembre, 20h15 Théâtre 100 Noms Loire-Atlantique

19 € à 30 €

Début : 2025-12-09T20:15:00 – 2025-12-09T21:35:00

Fin : 2025-12-09T20:15:00 – 2025-12-09T21:35:00

Seul-en-scène

Kevin Levy apprend qu’il est cocu après 9 ans de relation.

À travers son spectacle, il va devoir trouver les mots pour soigner ses maux.

Seul en scène, il raconte son histoire, mêlant sketch, stand-up, danse, musique et Impro. Kevin porte également un regard sur la société actuelle, les aberrations politiques, la qualité des textes de nos chansons, etc…

Bref, Kevin transforme son histoire d’amour en histoire d’humour et comprend qu’avoir été cocu est sa plus grande chance.

La chance du cocu.

Durée : 1h20

Théâtre 100 Noms 21 Quai des Antilles – Hangar à Bananes, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

© Damien Chicot