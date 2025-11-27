KEVIN LEVY – LE TROYES FOIS PLUS Troyes

KEVIN LEVY Début : 2025-11-27 à 20:30. Tarif : – euros.

Kevin Levy apprend qu’il est Cocu après 9 ans de relation.A travers son spectacle, il va devoir trouver les mots pour soigner ses maux.Seul en scène, il raconte son histoire, mêlant sketch , stand-up , danse, musique et Impro. Kevin porte également un regard sur la société actuelle, les aberrations politiques, la qualité des textes de nos chansons, etc…Bref, Kevin transforme son histoire d’amour en histoire d’humour et comprend qu’avoir été cocu est sa plus grande chance.La chance du cocu.

LE TROYES FOIS PLUS 10 RUE LOUIS ULBACH 10000 Troyes 10