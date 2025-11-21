KEVIN SEDDIKI & JEAN-LOUIS MATINIER (TOULOUSE GUITARE) SALLE DU SENECHAL Toulouse

KEVIN SEDDIKI & JEAN-LOUIS MATINIER (TOULOUSE GUITARE)

SALLE DU SENECHAL 17 Rue de Rémusat Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-11-21 20:00:00

2025-11-21

Pour sa 8ᵉ saison, Toulouse Guitare vous invite à un voyage musical haut en couleurs, entre héritage et découvertes, au cœur du patrimoine toulousain.

Quel heureux mélange que la guitare et l’accordéon lorsque l’on trouve deux improvisateurs comme Kevin Seddiki et Jean-Louis Matinier. C’est dans leur univers sonore qu’ils vous emmène au travers de leurs arrangements, compositions et improvisations. Leur terrain de jeu est grand, très grand, il s’inspire de la musique classique, la chanson populaire et le jazz.

La première partie du concert est assurée par de jeunes guitaristes de la région !

English :

For its 8? season, Toulouse Guitare invites you on a colorful musical journey, between heritage and discovery, in the heart of Toulouse’s heritage.

German :

Saison lädt Toulouse Guitare Sie zu einer farbenfrohen musikalischen Reise zwischen Erbe und Entdeckungen im Herzen des Toulouser Kulturerbes ein.

Italiano :

Per la sua ottava stagione, Toulouse Guitare vi invita a un viaggio musicale colorato, all’insegna del patrimonio e della scoperta, attraverso il cuore del patrimonio di Tolosa.

Espanol :

En su 8ª temporada, Toulouse Guitare le invita a un colorido viaje musical de herencia y descubrimiento por el corazón del patrimonio tolosano.

